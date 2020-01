L'armée congolaise a confirmé la mort de 30 militaires lors de sa dernière offensive contre le groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) qui sème la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis des années.

L'armée a aussi "enregistré 70 blessés, dont certains graves", a déclaré samedi à la presse son porte-parole dans la région, le major Mak Hazukai, ajoutant: "nous avons perdu quelques armes individuelles". L'armée affirme avoir conquis jeudi le QG des ADF à Madina dans la région de Beni (province du Nord-Kivu).Le Conseil des ministres a félicité l'armée pour la prise de cet

"avant-dernier bastion des ADF", lit-on sur le compte Twitter des services du Premier ministre. "Du côté de l'ennemi, on a neutralisé 40 ADF", dont "cinq leaders", a poursuivi le porte-parole de l'armée dans le territoire de Beni.Des armes ont également été récupérées, selon la même source qui qualifie les ADF d'extrémistes". L'armée congolaise a annoncé le 30 octobre son

offensive contre ce groupe armé accusé du massacre de plus de 1.000 personnes dans la région de Beni (Est) depuis octobre 2

014.En outre, près de 150 civils ont été tués en un mois, dans des attaques des ADF sur les populations, d'après les observateurs. A l'origine, les ADF sont des rebelles ougandais qui se sont repliés dans l'est de la RDC dans les années 90. Ils n'ont pas attaqué les frontières de l'Ouganda voisin depuis des années.