Sept personnes ont été tuées en trois jours de violences entre communautés ou impliquant une milice dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, dans l'est troublé de la République démocratique du Congo, selon des sources administrative et militaire. "Lundi, trois personnes qui roulaient à moto sur la route Mbau-Kamango sont tombées sur des hors-la-loi de la milice ougandaise Forces démocratiques alliées (ADF) qui ont directement tiré sur elles et elles sont mortes sur place", a déclaré Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni (Nord-Kivu). "L'armée poursuit ces terroristes et le ratissage dans cette zone est en cours", a déclaré pour sa part, le major Mak Hazukay, porte-parole de l'armée dans le Nord-Kivu.