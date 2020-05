Lors de l'inauguration de la Station de contrôle de l’environnement et l'inspection de la Maison de l'Environnement au chef-lieu de la wilaya d’El Bayadh, le ministre a plaidé pour "la réunion de tous les moyens, matériels et humains, au niveau de ces stations et des laboratoires régionaux relevant de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable (ONEDD), au nombre de 18 stations et 4 laboratoires afin de s'acquitter de leur rôle sur le terrain".

Soulignant l'importance de ces stations dans la préservation de l'environnement, M. Hamza Al Sid Cheikh a fait état du renforcement de ces stations et laboratoires par le matériel et la ressource humaine nécessaires afin de leur permettre de s'acquitter pleinement de leurs missions et de jouer un rôle important dans l'amélioration du milieu environnemental".

Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département "s'attèle à l'élaboration d'une étude pour la réalisation de réserves naturelles en vue de la conservation des espèces végétales et animales en voie d'extinction à travers plusieurs régions".

Lors de son inspection de la Maison de l'Environnement où lui ont été présentées ses missions et des modèles réussis de micro-entreprises spécialisées dans la collecte et le recyclage des déchets, M. Hamza Al Sid Cheikh a mis l'accent sur l'impératif d'encourager la création et le développement de ce type d'entreprises dans le souci de préserver l'environnement d'une part, et de contribuer à l'économie nationale d'une autre part.

Il a appelé en outre à l'encouragement des jeunes à s’intéresser aux formations dans les domaines du recyclage des déchets et des énergies renouvelables, à l'instar de l'énergie solaire, compte tenu de leurs perspectives prometteuses.

Le ministre donnera mardi, 2e journée de sa visite, le coup d’envoi d'une caravane de solidarité au profit des populations des zones d'ombre et effectuera une visite à la Centrale solaire de la wilaya délégué Labiod Sidi Chikh (extrême sud de la wilaya).