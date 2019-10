Une offre faite par un groupe algérien a été jugée recevable, lors d'une séance d'ouverture des plis financiers tenue lundi à Alger, pour la réalisation de cinq centrales électriques photovoltaïques d'une capacité de 10 Mégawatt (MWc) chacune. L'offre jugée recevable, sur les cinq en lice, est faite par le groupement algérien "Power Generation", sachant que le critère principal de recevabilité des offres financières exige que "le prix de l'offre soit inférieur ou égal au prix plafond de la région concernée". Les prix plafonds fixés par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) sont de 11,16 DA kilowattheure (kwh) pour la région de Ouargla, de 10,8 DA/kwh Ghardaïa et de 10,24DA/kwh pour la région de Biskra. Ainsi, pour le lot de Biskra, le prix proposé par le groupement "Power Generation" est 8,28 DA/ kwh, donc inférieur au prix plafond, exigé par la réglementation en vigueur. Toutefois, cette offre reste "recevable sous réserve", a-t-on appris sur place, en attendant que "quelques corrections soient apportées tel qu'exigé par les représentants de la Commission d'ouverture des plis". Pour les autres offres financières, elles ont été jugées non recevables pour "non-conformité avec les prix plafonds". Ces offres concernent la région de Ghardaïa, portant un lot de cinq centrales pour une capacité de 50MWc et de Ouargla pour un lot de deux centrales de 10MW chacune. Pour le président de la CREG, Abdelkader Choual, le "fait d'avoir une seule offre financière recevable n'est pas un échec". "Ce n'est pas un échec. Il faut qu'on sache aujourd'hui que l'acte d'investir en Algérie est très compliqué. Il faut qu'on analyse la situation et définir, par la suite, les difficultés qui freinent l'investissement ", a-t-il déclaré à l'APS au terme de la séance d'ouverture des plis financiers, tenue enprésence du ministre de l'Energie, Mohamed Arkab. "Nous sommes conscients des limites de l'environnement national en matière de développement de ce type d'infrastructure. Il faut les identifier avec la plus grande précision et proposer des solutions de faisabilité et de prise en charge qui leur donneraient une chance supplémentaire", a-t-il argué.