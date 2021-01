Samsung Electronics vient d’annoncer une toute nouvelle fonctionnalité de défi de groupe appelée : « Group Challenge » dans l'application Samsung Health afin que vous puissiez désormais défier jusqu'à 10 personnes à travers une compétition de santé amicale pour voir qui peut aller plus loin et plus vite.

Bien que rester à la maison ou les fêtes de fin d'année aient peut-être nui à vos objectifs de mise en forme, vous remettre sur la bonne voie n'a pas à être intimidant. À partir du 12 janvier, les utilisateurs de Galaxy peuvent simplement créer un défi dans la section « Together » de l'application Samsung Health pour voir qui peut faire le plus de pas dans un laps de temps défini; ou qui peut être le premier à atteindre un certain nombre d'étapes. Une fois le défi créé, vous pouvez inviter jusqu'à 10 amis à le rejoindre, même s'ils ne sont pas des utilisateurs Samsung Health.

Trouvez votre motivation de fitness

En moyenne, ceux qui utilisent les fonctionnalités Challenge dans l'application Samsung Health marchent 22% de plus que les utilisateurs moyens de Samsung Health. Cela démontre que la motivation et la compétition peuvent être des facteurs clés pour atteindre vos objectifs de santé, c'est pourquoi Samsung continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et capacités pour vous aider à vous amuser tout en restant en bonne santé.

Group Challenge est la dernière extension des fonctionnalités du Samsung Health Challenge, auquel vous pouvez accéder via l’onglet Together en bas de l’application Samsung Health. Il y a le Global Challenge, le type de défi le plus populaire, qui vous permet de participer à des concours mensuels de comptage de pas contre tous les utilisateurs de Samsung Health dans le monde. Samsung a également lancé le défi 1:1, qui vous permet d’inviter un de vos amis proches ou un membre de votre famille à travailler avec vous pour atteindre vos objectifs de comptage de pas. Et maintenant, le défi 1:1 a évolué en défi de groupe. Bien que vous ayez toujours la possibilité de créer une compétition individuelle, vous pouvez désormais inviter 1 à 9 de vos amis afin de vous entraîner et de vous motiver mutuellement pour atteindre vos objectifs de mise en forme, même lorsque vous êtes absent. Vous pouvez même créer

plusieurs défis de groupe afin de pouvoir rivaliser avec votre famille, vos amis et vos collègues en même temps.

Améliorez votre bien-être général

Depuis son lancement en 2012 en tant que simple tracker de fitness, Samsung Health est devenu une plate-forme complète de santé, de bien-être et de fitness, avec une grande variété de fonctionnalités, allant des exercices virtuels et des vidéos réelles, à la possibilité de suivre les habitudes de sommeil, la fréquence cardiaque et la pression artérielle.

Au fur et à mesure que les capacités augmentaient, le nombre d'utilisateurs de Samsung Health augmentait également - plus de 200 millions de personnes dans le monde ont utilisé Samsung Health en 2020. Et au cours de la seule année écoulée, les utilisateurs de Samsung Health ont brûlé environ 30 milliards de calories et pris environ 78 billions de pas combiné - l'équivalent de marcher de la terre au soleil et revenir 200 fois.

«Dans notre monde en évolution rapide, en particulier en ces temps-ci, il n'est pas toujours facile de parvenir à un mode de vie sain», a déclaré Tae Jong Jay Yang, vice-président senior de l'entreprise et chef de Health Team, division Mobile Communications chez Samsung Electronics. «C'est pourquoi nous améliorons continuellement Samsung Health et ajoutons plus de fonctionnalités pour offrir aux utilisateurs encore plus de moyens de rester en bonne santé, partout et à tout moment".