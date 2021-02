Répondant à la question du député, Ahmed Cherifi du Mouvement de la société pour la paix (MSP), autour du problème de la pression au niveau des structures éducatives à Alger ouest, M. Ouadjaout a affirmé que certaines communes de cette région "connaissent une expansion urbanistique dense", en raison des différents projets de logement et des opérations de relogement individuel et collectif.

Pour y remédier, le ministre a fait état de l'existence de projets éducatifs, dont la réception est prévue à la prochaine rentrée scolaire, à savoir "13 écoles primaires, 9 CEM et 8 lycées".

"Nous ne sommes pas sans savoir que la région d'Alger ouest a enregistré, lors des deux années 2017 et 2018, une grande pression dans la réception des élèves". Néanmoins, la situation a été rattrapée en 2019 et 2020", a expliqué le ministre lors de la plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales et présidée par M. Slimane Chenine.