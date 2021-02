Des universitaires et représentants de clubs de lecture ont proposé jeudi à Alger d'appliquer plusieurs mesures pour promouvoir la lecture et rendre accessible le livre dans les espaces publics.

Intervenant à la clôture de la "Rencontre nationale des clubs de lecture", ouverte samedi, les participants à cet évènements ont préconisé notamment la mise en place d'une stratégie générale gouvernementale dans le cadre du livre et la lecture publique.

La formation des employés des bibliothèques publiques (principales et municipales) aux métiers liés au livre figure parmi les recommandations des participants qui ont appelé, d'autre part, à réviser et à renouveler le fonds documentaire des bibliothèques publiques avec de nouveaux titres.

Les représentants de clubs de lecture présents proposent également d'accompagner et de soutenir les projets visant à encourager la lecture.

Les encadreurs des estrades ont, quant à eux, ont proposé de généraliser à tout le pays l'idée des estrades pour faire connaître les auteurs algériens ainsi que leurs ouvrages auprès des lecteurs.

S'exprimant à cette occasion, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, s'est engagée à concrétiser sur le terrain les recommandations émises par les participants à cette rencontre dédiée à la lecture, qualifiée de "réussie".

Un canevas des projets retenus devra être élaboré, a-t-elle fait savoir, en notant que les clubs et associations de lecture sont un "partenaire" pour faire parvenir le livre dans les régions les plus reculées du pays", a insisté la ministre, qui dit compter beaucoup sur ces partenaires pour promouvoir la culture du livre.

Evoquant la bande dessinée et le livre pour enfants et jeunesse, peu présents, Mme Bendouda a affirmé que son département accompagnera les éditeurs spécialisés dans la littérature destinée à catégorie.

Organisée par le ministère de la Culture et des Arts, la rencontre nationale des clubs de lecture a réuni durant six jours des auteurs, universitaires et animateurs de clubs de lecture issus de plusieurs villes du pays.