La wilaya d'Alger a annoncé, vendredi, que les autorisations exceptionnelles liées aux activités de transport et à la circulation pendant la période de confinement délivrées par ses services et circonscriptions administratives "seront prolongées et resteront en vigueur, sans besoin d'en délivrer de nouvelles" et ce suite à la reconduction du confinement jusqu'au 13 juin.