Pas moins de 27 actes de concession agricole ont été résiliés et 67.400 hectares de terres agricoles récupérés dernièrement dans la commune de Brizina au sud de la wilaya d’El Bayadh, pour cause de retard enregistré par les investisseurs, a-t-on appris mardi du Directeur de wilaya des services agricoles, Saad Houari. "Cette mesure légale a été prise contre les investisseurs ayant pris du retard dans la mise en valeur des terres octroyées dans le cadre de l’investissement agricole en dépit des facilités administratives accordées et l'accompagnement fourni", a précisé le DSA. La Direction des services agricoles entend procéder, dans les jours à venir, "la résiliation définitive" de 26 autres actes de concession agricole dans cette région et la récupération d’une surface de 11.000 ha, a déclaré à l'APS Saad Houari, soulignant que les dossiers d'investissement concernés sont soumis aux services de l’Office national des terres agricoles (ONTA) pour approbation de la résiliation définitive, décidée par la commission de wilaya d’orientation et d'animation de l’investissement agricole.