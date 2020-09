Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a estimé, mercredi, que le 1er novembre de cette année, date à laquelle se tiendra le référendum sur la Constitution, "sera la proclamation d’une nouvelle ère et la fin de celle de la monopolisation du pouvoir et de la richesse".

Le 1er novembre prochain, date du référendum sur la Constitution, "sera la proclamation d’une nouvelle ère, fondée sur la citoyenneté active, la légitimité populaire et la justice sociale, et la fin de l’ère du népotisme, de la main mise et la monopolisation du pouvoir et de la richesse", a affirmé M. Chenine, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire, en présence du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad et des membres du Gouvernement.

L’APN, a-t-il assuré, "est un partenaire constitutionnel dans l’élaboration des politiques générales, l’édification de l’état de droit, la promotion de l’action démocratique et le renforcement de la stabilité de l’Etat".

En tant que représentants nationaux du peuple, "nous œuvrons à la contribution à l’édification des fondements de la Nouvelle République, à travers une participation active et fructueuse au référendum sur le projet de la révision constitutionnelle", a ajouté le président de l’APN. Il a mis l’accent, dans ce sens, sur l’importance de continuer à lutter contre la corruption en vue de la moralisation de la vie politique et économique, saluant, par la même, le rôle des magistrats qui "ont franchi, en peu de temps, un large pas vers l’indépendance de la justice le respect de l’état de droit", a-t-il conclu.