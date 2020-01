L'émissaire de l'Onu pour la Libye, Ghassan Salamé, a indiqué mercredi avoir noté "avec satisfaction" que l'appel au cessez-le-feu en Libye a été entendu par les parties, espérant un "minimum de consensus international" à la conférence de Berlin sur la Libye."...Je note, avec beaucoup de satisfaction que l’appel au cessez-le-feu de la semaine dernière a été entendu par les parties (libyennes), et que le cessez-le-feu, en dépit des violations inévitables ici et là, a tenu. Et il a tenu, aussi, après la réunion de Moscou, hier", a souligné M. Salamé dans une interview à RFI publiée mercredi."J'espère qu'en ce début d'année 2020 on est rentré dans une nouvelle logique où la Conférence de Berlin devrait pouvoir assurer le minimum de consensus international sur la voie à suivre", notamment en ce qui concerne l'avancée vers la paix dans ce pays en Libye.L'émissaire onusien à par contre déploré la violation de l'embargo sur les armes vers la Libye: "... le Conseil de sécurité a adopté un embargo sur les armes vers la Libye et qu’il y a plus d’une douzaine d’Etats qui ont violé cet embargo,au moins pour l’année 2019 ..."Le gouvernement allemand a annoncé la tenue dimanche prochain d'une Conférence internationale sur la Libye sous l'égide de l'Onu pour soutenir "les efforts de réconciliation à l'intérieur de la Libye", pays en proie à une crise depuis 2011. Plusieurs pays prendront part à cette Conférence aux côtés de l'Onu, l'Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats Unis, la Chine, l'Italie et la France.