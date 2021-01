En visite dans la wilaya en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Kaoutar Krikou, M. Hamidou a ajouté qu'une réunion de travail regroupant l'ensemble des intervenants dans ces opération de réhabilitation des 6 hôtels publics de la wilaya se tiendra courant de cette semaine au niveau de son département ministériel.

"Nous allons réunir l'ensemble des intervenants, entreprises, bureau d'étude, groupes gestionnaires et responsables locaux pour étudier tous les éléments de ce dossier et déterminer de manière définitive les dates de reprises des travaux et de livraison de ces infrastructures", a-t-il souligné.