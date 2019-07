La ligne maritime reliant Oran à Ain El Turck a été relancée mercredi à l’occasion de la saison estivale avec un seul navire de transport des voyageurs, a-t-on appris de la directrice régionale de l’ENMTV d’Oran Amaria Zerouali. La première desserte de cette ligne a été effectuée à partir du port d’Oran pour rallier la plage « Les dunes » d’Ain El Turck, à bord d’un bateau « Ichmar 3 » affrété d’Italie ayant une capacité de 340 sièges. La même responsable a ajouté que les dessertes seront assurées par ce seul navire jusqu’au mois de septembre. L’ENTMV devait inclure un deuxième bateau, le « Badji Mokhtar », d’une capacité de 240 sièges faisant partie de sa flotte, rappelle-t-on. « Ichmar 3 » assurera six navettes par jour en aller-retour jusqu’à la corniche oranaise, ce qui permettra aux estivants d’éviter l’encombrement enregistré chaque saison estivale sur les routes. Cette ligne maritime a été lancée, il y a deux ans, pour désengorger le trafic sur la corniche oranaise et encourager le tourisme maritime dans cette région qui connaît une grande affluence des estivants et touristes des différentes wilayas du pays. Cette ligne maritime dont le prix du billet est fixé à 250 DA pour les adultes et 100 DA pour les enfants, les étudiants et les personnes aux besoins spécifiques, est fonctionnelle de 08H00 à 19H00.