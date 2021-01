Intervenant sur les ondes de la radio nationale Chaine III, le président de la CAPC a estimé nécessaire de donner la priorité aux réformes bancaires et monétaires afin d'accompagner la relance économique et les entreprises du pays en difficulté, impactées par la crise sanitaire.

De plus, le même responsable soulevé l'intérêt de soutenir les entreprises en luttant contre la bureaucratie, notamment au niveau des établissements financiers.

"Les banques doivent aujourd'hui plus que jamais être présentes et s'adapter à la situation", a-t-il soutenu, estimant que des demandes de rééchelonnement et de financement effectuées par des chefs d'entreprises "n'ont pas été prises en compte auprès de certaines banques".