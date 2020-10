"L’investissement étranger dans le secteur des hydrocarbures sera relancé avec de nouveaux mécanismes de sorte à impulser l’économie nationale", a souligné M. Attar lors d'une visite d’inspection des projets énergétiques à In-Amenas dans le cadre de la deuxième journée de sa visite de travail dans la wilaya d’Illizi.

Le ministre a, à ce titre, soutenu que "la nouvelle politique de l’Etat vise à renforcer les opportunités offertes dans le domaine de l’investissement étranger dans l'énergie avec de nouveaux procédés et mécanismes au diapason des mutations que connaît le domaine, notamment en matière d’exploration et de forage".

Il a indiqué que "ces mécanismes seront traduits dans les nouveaux textes de la nouvelle loi sur les hydrocarbures susceptible de renforcer les perspectives de l’investissement étranger dans ce secteur à la faveur des avantages fiscaux et facilités mais aussi l’assouplissement des contraintes administratives", dans le but, a-t-il ajouté, de "créer un climat attractif répondant aux normes internationales en vigueur pour les sociétés étrangères activant dans le domaine de l’énergie".

M.Attar a, dans ce sillage, soutenu que la mise en place de nouveaux mécanismes au profit des partenaires étrangers vise à atténuer la charge sur le Groupe Sonatrach qui supporte de "lourdes charges".

Accompagné du P-dg de Sonatrach, Tewfik Hakkar, le ministre de l’Energie a suivi un exposé succinct sur le projet de développement des champs gaziers de Tinhert, région d’Ohanet (In-Amenas), renfermant plus d’une douzaine (12) de champs gaziers.

Ce projet a permis jusque-là la mise en service de 29 puits d’un total de 50 forages, pour qu'il soit exploité la fin de l’année en court, contribuant, ainsi, à l’augmentation de la production gazière de cinq (5) millions de mètres cubes/jour (5MM3/j) à onze (11) MM3, pour atteindre une production de 15 MM3 avec l’entrée en service du reste des puits (50), a-t-on expliqué à la délégation ministérielle.

Le ministre a, sur site, appelé à adopter les nouvelles technologies pour accroître et améliorer le taux de récupération de gaz à même de consolider les capacités de l’Algérie en matière de production de gaz.

Après avoir inspecté dans la région un puits de gaz fonctionnant en énergie solaire, M. Attar a insisté sur l’importante extension de l’utilisation des énergies renouvelables en vue, a-t-il dit, de diversifier les ressources énergétiques, développer les capacités de production et réduire l’utilisation des carburants.

"L’Etat accorde un intérêt grandiose aux énergies renouvelables en tant qu‘alternatif dans le cadre des directives de la transition énergétique", a souligné le ministre qui a, à cette occasion, salué les efforts fournis par les travailleurs pour la préservation de la production, notamment en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

La délégation ministérielle s’est également enquise du projet du gazoduc (12 pouces), reliant, sur 110 km, le groupe gazier de Tiguentourine et la station de pompage (SP) de Hassi-Kifaf.

Livrable à la fin de l’année en cours, ce projet devra contribuer à l’augmentation de la capacité gazière alimentant la wilaya d’Illizi et à l’encouragement de l’investissement dans la région, notamment dans les domaines des mines, tourisme et la production énergétique, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle.

Le ministre a procédé, à Illizi, à l’inauguration d’un atelier de conversion des véhicules au gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL/c) au niveau de la station Naftal, d’une capacité de conversion de deux véhicules/jour.

Ce projet s’assigne comme objectifs la généralisation de l’utilisation du gaz liquéfié comme nouveau carburant dans le sillage de la nouvelle stratégie du Gouvernement visant la promotion de l’utilisation de cette énergie aux avantages économiques et environnementaux positifs.

Le ministre qui a insisté, à ce titre, sur l’ouverture d’installations similaires au niveau du territoire de cette wilaya qui connaît un large mouvement, a poursuivi sa tournée en inaugurant le nouveau siège de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG).

Il a, à cette occasion, inspecté les différentes structures de ce projet, composé de 80 bureaux, des salles d’archive et de réunions, et a convié les responsables de la Direction d’oeuvrer à la préservation de ce nouvel acquis appelé à améliorer et moderniser le service public.

Le ministre a, au terme de sa tournée, procédé à la pose de la première pierre pour la construction d’un centre de distribution électrique de haute tension, d’une capacité de 30 kilovolts.

M.Attar a, depuis Illizi, présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident tragique survenu dans la wilaya d’El-Bayadh suite à une fuite de gaz.

Il poursuivra, dimanche, sa tournée dans la wilaya d’Illizi par l’inspection des installations énergétiques dans la wilaya déléguée de Djanet.