Dix communes du sud et est de la wilaya de Relizane enregistrent lundi une perturbation dans l'alimentation en eau potable (AEP) à cause de travaux de maintenance, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de l'unité locale de l'Algérienne des eaux (ADE).Des travaux de maintenance sur des installations du transfert à partir du barrage de Gargar (wilaya de Relizane) sont à l'origine de la perturbation dans l'alimentation en eau potable, a-t-on indiqué.Les communes concernées sont Ouled Yaiche, El Hassi, Zemmoura, Beni Derguen, Mendès, Oued Slam ,Dar Benabdellah, Lahlaf, Sidi Lazreg et Oued Djemaa, a-t-on précisé.Les populations de ces régions s'approvisionnent, pendant les coupures dont la durée n'a pas été communiquée, à partir des puits et des citernes, a-t-on fait savoir.