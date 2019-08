Le parc hôtelier a été renforcé au niveau national de "12.000 nouveaux lits" au cours de l’année 2019, a affirmé jeudi à Annaba le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud. Dans une déclaration à la presse, en marge de l'inauguration d'un Spa dans un hôtel privé, le ministre a relevé que le nombre "important" de nouveaux lits a été concrétisé à la faveur de la réalisation de 96 nouveaux établissements hôteliers dans plusieurs wilayas du pays, ajoutant que ces nouvelles structures sont bien réparties sur le territoire national, notamment dans les wilayas d'Alger et d'Oran. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a également précisé que 120 lits ont été réceptionnés dans la wilaya d'Adrar, laquelle constituera "une destination touristique, culturelle, religieuse et saharienne", alors que la wilaya d’Annaba en compte 1000. M. Benmessaoud a ajouté, par ailleurs, que ces nouveaux établissements hôteliers ont permis de créer de la concurrence en matière de services fournis et par rapport aux prix, soulignant qu'une vaste opération d'inspection d’hôtels a été menée par son département ces derniers jours, afin de vérifier le respect des engagements pris en matière de réduction de prix et d’amélioration des services. Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que des réductions variant entre 20% et 50% ont été appliquées pour encourager le tourisme intérieur en vue de trouver une solution à la problématique des tarifs, soulevé à chaque fois. Après avoir assisté à la présentation du Spa d'un hôtel privé, situé au centre-ville d’Annaba, le ministre a souligné la nécessité de recourir à une main-d’œuvre formée dans les centres de formation professionnelle du secteur du tourisme et de l’hôtellerie ou de l’Ecole nationale supérieure du tourisme et des Instituts relevant du ministère du Tourisme.