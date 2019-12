Le renvoi, prévu lundi, par la Turquie de onze terroristes français dans leur pays d'origine est précédé d'une vive polémique médiatique en France marquée par de moult questionnements autour du timing choisi par la Turquie au lendemain des déclarations du président Emmanuel Macron sur l'Otan et des causes à l'origine de cette décision de la partie turque. Cette décision n'est, pour l'expert dans les relations entre l'Europe et la Turquie, Alexandre Del Valle, "pas anodine" et aurait un "rapport direct" avec l'attitude de la France et de l'Europe de manière générale face à l'opération militaire de la Turquie contre des milices kurdes dans

le nord-est de la Syrie. "Je pense qu'Erdogan veut graver dans le marbre le fait que les Européens ont lâché les Kurdes. C'est un moyen de rappeler aux Européens que si jamais ils font marche arrière et mettent des bâtons dans les roues des Turcs en Syrie, il ouvrira les vannes des terroristes et des réfugiés", a indique le géo-politologue, spécialiste des questions concernant les relations entre l'Europe et la Turquie dans son entretien, dimanche, à l'agence Sputnik, estimant que le spectre du retour des terroristes en Europe fait "peur". "Au final, c'est comme dans une confrontation d'homme à homme dans la vie de tous les jours (....) En relations internationales, qu'on le veuille ou non, ce sont les rapports de force qui dominent les échanges, et les acteurs internationaux ont une perception de l'Europe faible. De surcroît, aux yeux des autres acteurs, l'Europe apparaît comme un continent qui détruit les souverainetés nationales, mais sans réussir à parachever une souveraineté européenne", a soutenu le géopolitique. "Il faut comprendre que pour Erdogan, le soutien des Européens aux Kurdes, même moral, est un affront. De son point de vue, c'est comme s'il soutenait les indépendantistes corses ou basques contre Paris", a-t-il souligné.