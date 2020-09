Le gouvernement a décidé, lundi, la réouverture des crèches et garderies d'enfants avec la mise en œuvre "stricte" d'un protocole sanitaire adapté, ainsi que de levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de 14 ans, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Parmi les mesures adoptées par le gouvernement, figure "l'ouverture des crèches et garderies d'enfants avec la mise en œuvre stricte d'un protocole sanitaire adapté qui doit comporter notamment, l'utilisation, dans un premier temps, de 50% des capacités d'accueil de ces établissements et le respect de la distanciation physique", précise le communiqué.

Il s'agit également de "soumettre l'ensemble du personnel au test de dépistage de la Covid-19, préalablement à l'ouverture de l'établissement, le port obligatoire du masque de protection pour l'ensemble du personnel, l'affichage des mesures barrières et de prévention aux différents points d'accès, l'interdiction aux parents d'accéder aux locaux, (et) la désinfection quotidienne des lieux, cuisines, sanitaires, tables, chaises et autres équipements".

Il est exigé, en outre, "l'installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à disposition de solution hydro-alcoolique, l'aération naturelle des lieux, (et) l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs", ajoute la même source, soulignant que "les gérants de ces établissements sont tenus responsables en cas de non-respect des mesures barrières et d'hygiène édictées. Des inspections inopinées seront effectuées et, en cas de non-respect du protocole sanitaire, l'établissement sera immédiatement fermé".

Par ailleurs, le gouvernement a décidé de "la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans".