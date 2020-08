Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a souligné mardi à Alger la nécessité pour les fidèles de respecter rigoureusement les mesures préventives contre la pandémie de la Covid-19 après la réouverture des mosquées dans les prochains jours. M. Djerad, qui a procédé en compagnie du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane au lancement officiel des services et produits de la

finance islamique à la Banque nationale d’Algérie (BNA) a précisé que "la réouverture des mosquées ne veut pas dire omettre l’existence de la pandémie", ajoutant que "la mosquée doit être un exemple de respect des mesures préventives, y compris le respect de la distanciation sociale et le port du masque de protection"."Les mosquées ne devraient pas causer la propagation de la pandémie. Au contraire, elles doivent aider à y mettre un terme, à travers le respect des mesures barrières", a-t-il dit.Le Premier ministre a appelé les citoyens et les fidèles à préserver ces lieux sacrés et à veiller à leur hygiène.