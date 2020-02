La circulation automobile a repris samedi sur le tunnel autoroutier d’Ain Chriki à Djebahia (Ouest de Bouira) après quatre

jours de travaux de mise à niveau effectués sur la voie menant vers Constantine, a indiqué à l’APS le directeur général de l’Algérienne des Autoroutes (ADA), Ali Khlifaoui.Lancés depuis mardi à minuit, les travaux rentrent dans le cadre de la

mise à niveau de la sécurité du tunnel autoroutier de Djebahia (Bouira). "Les travaux ont porté sur l'installation des équipements de contrôle de sécurité, le revêtement de la chaussée du tunnel autoroutier en béton à l'intérieur et aux entrées et sorties des tubes du tunnel sur un linéaire de 1.400 m avec le recours à la technologie de géo-grille", a expliqué M. Khlifaoui."Cette opération permettra d’améliorer la résistance à la déformation de l'ensemble de la couche routière. Les travaux ont été achevés depuis vendredi soir et la circulation a repris le plus normalement pour la voie menant vers Bouira", a-t-il précisé.Pour l’autre voie menant vers Alger, le même responsable a annoncé qu’uneopération similaire serait lancée le 4, 5 et le 6 février en cours afin de mettre à niveau cette partie.Le directeur général de l'ADA a appelé les usagers à la prudence et à modérer leur vitesse aux abords des chantiers pour leur propre sécurité et celui du personnel travaillant sur l'autoroute.