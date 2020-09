L'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a annoncé, mercredi dans un communiqué, avoir prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile, à savoir Mobilis, Djezzy et Ooredoo, suite aux "manquements" constatés dans la couverture de leurs réseaux 4G.

"Comme déjà annoncé dans son communiqué du 3 mai 2020, l'Autorité de régulation a mis en demeure les opérateurs de la téléphonie mobile ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo) afin de se conformer aux exigences de couverture et de qualité de service de leurs réseaux 4G, et ce suite à une opération de contrôle et d'évaluation effectuée du 16 février au 12 mars 2020, qui a porté dans une première phase sur cinq (5) wilayas (Adrar, Blida, Constantine, Djelfa et Tlemcen)", rappelle l'ARPCE.

"Suite à cette mise en demeure, et compte tenu de l'allègement des conditions de confinement, elle a indiqué avoir mené du 16 au 25 août 2020, dans les cinq (5) wilayas suscitées, une opération d'audit afin d'évaluer le niveau de prise en charge des manquements enregistrés en matière de couverture et de qualité de services", note la même source.

L'ARPCE, et suite aux résultats de l'audit, a prononcé des "sanctions pécuniaires pour un montant global de 172.519.352,85 DA, dont 63.918.956,02 DA à Mobilis, 82.580.952,38 DA à Djezzy, et 26.019.444,45 DA à Ooredoo".