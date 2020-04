La réunion L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et non Opep, qui doit avoir lieu jeudi par visioconférence, doit pouvoir garantir les conditions d’équilibre du marché pétrolier, a indiqué mercredi à Alger le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab."Cette réunion sera sans doute fructueuse pour parvenir à un équilibre du marché entre les pays de l’OPEP et nos partenaires hors OPEP à travers les dispositions que nous allons entreprendre demain", a estimé le ministre à l’occasion d’une visite de terrain au niveau de la direction de distribution de Sonelgaz de la commune de Belouizdad (Alger). Selon lui, cela permettra une reprise du marché pétrolier afin de satisfaire les pays producteurs ainsi que les pays consommateurs d’or noir."L’Algérie coopère avec l’ensemble des pays OPEP et non OPEP pour parvenir à une baisse de la production", a-t-il fait savoir. De plus, selon M. Arkab, la stabilité du marché pétrolier mondial permettra la poursuite du développement dans ce secteur pour l’ensemble des pays, notamment en ce qui concerne l’investissement dans le secteur énergétique. Pour rappel, l’Opep et ses alliés ont invité 10 autres Etats, dont les Etats-Unis, à la réunion prévue jeudi pour tenter de stabiliser le marché de brut. Cette réunion exceptionnelle par visioconférence doit permettre de discuter d'une réduction massive de la production, qui pourrait atteindre 10 millions de barils/j, selon l'objectif avancé vendredi par le président russe Vladimir Poutine.