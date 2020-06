Plusieurs décisions ont été adoptées à l'unanimité lors de la 179ème réunion de la Conférence ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de la 11ème réunion ministérielle des pays de l'Opep + tenues samedi en vue de stabiliser le marché pétrolier, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie.

Tenant compte des fondamentaux actuels et des récentes perspectives du marché pétrolier international, les pays participants aux travaux de la 11ème réunion ministérielle des pays Opep et non-Opep et de la 179ème Conférence ministérielle de l’Opep, présidée par le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab en tant que président en exercice, ont décidé de prendre plusieurs décisions visant à assurer la stabilité des cours de l'or noir et permettre d'absorber les surplus disponibles encore sur le marché, a précisé la même source.