Les gagnants de la compétition pour enfants de robotique, de programmation informatique et d’électronique Hack'tonKid ont été récompensés lors de la finale nationale organisée le 06 février 2020 à Alger.

Organisé par Robokids Academy sous le parrainage du ministère délégué chargé de l’Economie de la connaissance et des Starts up, et le soutien du groupement algérien des acteurs du numérique GAAN, de CapCowork ainsi que les sponsors de cet événement : In-tuition, Advanced office et MARWA toys , ce concours a réuni les enfants âgés de 7 à 16 ans férus de robotique, de programmation informatique et de création numérique.

Premier évènement du genre en Algérie qui inclut diversité de plateformes technologiques à la pointe de la technologie, Hack'ton Kid a pour objectif principal de stimuler l’esprit créatif et entrepreneurial des enfants et les encourager à transformer leurs idées novatrices en projets concrets.

Au terme de cette compétition, les projets lauréats ont été sélectionnés par un jury composé d’éminents experts et spécialistes des TIC, de la robotique et de l’informatique. Les gagnants ont été récompensés dans les trois catégories suivantes :

● Les 4 Meilleurs dessins animés développés sur Scratch

● Les 4 Meilleurs projets de jeu vidéo sur Game Maker

● Le Meilleur projet électronique IoT (Arduino)

Inscrit en droite ligne de la stratégie des pouvoirs publics en matière de promotion des startups et l’entrepreneuriat auprès des jeunes, cette compétition technologique se veut un espace propice à l’expression de la créativité des jeunes enfants algériens, les leaders de demain.

A propos de Robokids Academy Algeria

Robokids Academy Algeria est un programme développé par la startup CoDZ IT spécialisée dans l’apprentissage des nouvelles technologies et leur application dans le domaine de l’éducation pour les enfants et les jeunes en Algérie. Lancé en 2018, le programme RoboKids, offre des cours en présentiel et en ligne à travers la plate-forme e-learning Codzit.com conforme aux standards internationaux, il a pour vocation de stimuler la créativité et l’innovation chez les enfants dans un esprit ludique autours de trois axes principaux : l’informatique par la création de dessins animés, de Jeux vidéo de site web et d’application mobile ; la robotique à travers la construction robotique, la programmation Robot-action, ainsi que l’électronique et les objets connectés.

Codzit.com