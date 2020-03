Les forces de l'ordre russes ont déjoué 34 attaques terroristes au stade de la préparation en 2019, a affirmé le directeur adjoint du Comité national antiterroriste (CNA), Igor Kulyagin."En 2019, grâce aux actions proactives des forces de l’ordre, 34 actes terroristes ont été déjoués au stade de la préparation et 32 terroristes, dont 9 dirigeants de cellules ont été neutralisés", a indiqué le

responsable russe lors d’une conférence de presse mardi.Il a souligné que 41 chefs de cellules terroristes, 241 terroristes et 606

complices ont été arrêtés dans les différentes opérations des forces de l’ordre, ajoutant que 83 ateliers de production illégale d’armes ont été fermés et de grandes quantités d’armes et d’explosifs ont été saisies lors de ces opérations."L’année dernière, 78 cellules terroristes qui ont préparé des attaques ciblant des installations sociales et des responsables ont été démantelées", a noté M. Kulyagin.Le responsable a, par ailleurs, souligné que le développement de l’échange d’informations au niveau des ministères et sur le plan international a permis d’augmenter l’efficacité des activitésde lutte contre le terrorisme, notamment en matière de blocage d’actifs financiers et de recrutement.Le nombre des attaques terroristes en Russie a diminué de neuf fois durant les cinq dernières années, a souligné le responsable, ajoutant que cet objectif a été acquis en partie grâce au travail préventif initié pour lutter contre la propagation de l’idéologie extrémiste et bloquer tout contenu terroriste sur le web.