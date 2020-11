La Russie a qualifié vendredi, la récente visite du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, effectuée dans les hauteurs occupées du Golan, comme une "négligence" du droit international, ont rapporté des médias palestiniens. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa, a indiqué que la récente visite de Pompeo au Golan était "une autre manifestation du manque de respect" de Washington pour le droit international. La Russie considère les hauteurs du Golan comme un territoire occupé par Israël et considère que les colonies israéliennes y sont construites illégalement, a réaffirmé Mme Zakharova. "Nous considérons cela comme une autre manifestation de l'attitude manifestement dédaigneuse des Etats-Unis à l'égard des principes juridiques internationaux mondialement reconnus du règlement au Moyen-Orient", a déploré la porte-parole de la diplomatie russe. Pour Mme Zakharova, les tentatives de l'administration américaine de donner une légitimité aux colonies israéliennes illégales, "sont en contradiction avec la Charte des Nations Unies, la sécurité de l'ONU et les résolutions du Conseil". La visite de Mike Pompeo, effectuée mi-novembre au niveau de l'une des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, a vivement été critiquée et condamnée par les palestiniens et la communauté internationale.