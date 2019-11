L'attaquant international algérien Ryad Mahrez figure dans une liste des cent (100) joueurs de football les plus précieux du monde, a rapporté, lundi le site onzefootball.com, citant le portail web allemand, Transfermarkt, axé sur le football et transfert des joueurs.

Mahrez, sociétaire de Manchester City, pointe à la 80e position avec une valeur marchande estimée à 60 millions d'euros, une place d'ailleurs qu'il partage avec pas moins de vingt deux (22) autres joueurs évoluant un peu partout dans le monde, dont Gareth Bale, Alarcon Suarez Isco, Toni Kroos et Carlos Henrique Casemiro (Real Madrid), avec la même valeur marchande. Le tableau des cent joueurs les mieux cotés du globe est dominé par l'international français et champion du Monde, Kylian Mbapé (Paris Saint-Germain), avec ses 200 millions d'euros, devant son coéquipier dans le club, Neymar Da Silva Santos (180 millions d'euros), et un groupe de quatre joueurs en 3e position avec une valeur marchande de 150 millions d'euros. Il s'agit de l'international égyptien Mohames Salah (FC Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Eden Hazard (Real Madrid) et Lionel Messi (FC Barcelone). L'international sénégalais et vice-champion d'Afrique avec sa sélection en 2019 en Egypte, Sado Mané occupe la 10e place avec 120 millions d'euros, alors que le Portugais Ronaldo n'est qu'à la 90e position qu'il partage avec 21 autres joueurs dont la valeur marchande est de 90 millions d'euros. Selon les experts et à l'approche du marché des transferts, le football reste dans sa petite bulle d'inflation et d'excès, ce qu'en témoigne la liste actualisée des valeurs marchandes. " Parmi les grands enseignements de ce recensement, c'est que l'époque où le monstre bicéphale espagnol (Real/Barcelone) accaparait les premières places est bel et bien révolue. En 2019, les forces sont finement réparties entre les différentes divisions d'Europe, même si l'Italie est représentée avec parcimonie", a expliqué le site Transfermarkt.