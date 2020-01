Le ministre des affaires étrangères (MAE), Sabri Boukadoum, effectuera une visite officielle en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis, mardi et mercredi, indique, lundi, un communiqué du MAE. Soulignant que Boukadoum conduira une importante délégation, la même source précise que le chef de la diplomatie aura, avec ses hôtes respectifs, des entretiens autour de la situation actuelle du monde arabe, et plus particulièrement en Libye, à l’aune du cessez-le-feu, décrété, dimanche à 00h00. Dans ce sens, Sabri Boukadoum s’attèlera, de concert avec ses interlocuteurs, à explorer les voies à même de conforter le processus en cours, via le règlement pacifique de la crise et l’encouragement au dialogue inter libyen, note le document du MAE. Enfin, le communiqué relève qu’également, cette visite sera l’occasion pour le MAE d’évoquer les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite ainsi qu’avec les EAU, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les consolider.