Sous le slogan "Combat, résistance et sacrifice pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui", le 15ème congrès du Front Polisario débutera jeudi à Tifariti (territoires sahraouis libérés) avec la participation de 2.000 congressistes de différentes franges de la société sahraouie.Le congrès prévu sur cinq jours et précédés par plusieurs conférences préparatoires, intervient

dans un contexte particulier imposant de nombreux défis à relever notamment face à la persistance d'une situation de blocage du processus de règlement du conflit au Sahara occidental, en raison des politiques d'intransigeance et d'entrave de l'occupant marocain.Le président du Comité préparatoire du Congrès, Khatri Adouh, a réaffirmé "la volonté ferme de faire de ce rendez-vous un succès qui vise principalement à mobiliser tous les efforts pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui sur l'ensemble de son territoire", soulignant l'importance exceptionnelle de ces assises en termes de "stratégie de lutte, aspect organisationnel et progrès dans la voie de l'octroi, de la libération et de l'achèvement de la souveraineté".Pour le responsable sahraoui, le Congrès sera l'occasion "pour passer en revue toutes les options, notamment les moyens d'accélérer le plein exercice des droits du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance", comme l'ont souligné de nombreux responsables sahraouis, dont le Premier ministre Mohammed El-Ouali Akkeik.A moins d'une semaine de la tenue du Congrès du Front Polisario, l'Onu a réaffirmé ses responsabilités envers le peuple sahraoui et son droit inaliénable à l'autodétermination.Dans ce sillage, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une nouvelle résolution, réitérant son soutien au processus politique mené par l'organisation internationale, pour le règlement de la question du Sahara Occidental.Les conférences préparatoires du 15e Congrès du Polisario avaient débuté au mois de novembre écoulé, au niveau de toutes les segments de la société sahraouie y compris parmi la communauté à l'étranger.