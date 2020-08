L'ONG espagnole, Mundubat, organise du 21 septembre au 6 novembre une formation en ligne sur les "entreprises et droits de l'homme au Sahara occidental", annonce l'Organisation sur son site Web.

" L'objectif du cours est de générer un apprentissage approfondi et une solide capacité d'analyse sur le conflit au Sahara occidental," ainsi que sur "l''économie politique de ses ressources naturelles" et l'implication des entreprises dans le pillage et ses impacts sur les droits de l'homme", indique l'ONG.

Ce cours dispensé à titre gracieux, vise à "stimuler un débat public critique sur les responsabilités et les impacts des différends acteurs impliqués (aux niveaux local, national, régional et international)" dans le pillage des ressources du Sahara Occidental, précise-t-elle.

Fondée en 1988, Mundubat est une ONG qui milite en faveur des droits humains. Son action est centrée sur les domaines liés à l'action sociale, à l'économie, au genre, à la gouvernance, ainsi qu'a la paix et la sécurité alimentaire.