Saida Neghza a été réélue, samedi à Alger, à l'unanimité pour un second mandat à la tête de la Confédération générale

des entreprises algériennes (CGEA). L'élection s'est déroulée au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal, lors de l'assemblée générale (AG) élective de cetteorganisation patronale, en présence des 48 membres de l'assemblée dont 43

présidents de bureaux de wilayas. Afin de respecter le protocole sanitaire dicté par la pandémie de la Covid-19, les 4.823 adhérents à la Confédération ont mandaté les membres présents à l'assemblée pour exprimer leurs voix. Mme Neghza a indiqué, à l'issue de son plébiscite, qu'elle compte organiser un grand événement à Alger, après la fin de la pandémie de Covid-19, qui regroupera les représentants de Business Africa, de Buisinessmed, de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et ceuxdu Bureau international du travail (BIT). Ce rendez-vous international aura pour but, selon la présidente, de conclure des partenariats dans différents secteurs. Ce sera, ainsi, la deuxième édition de cette rencontre internationale qui a été déjà organisée en 2019 par la CGEA, a-t-elle rappelé. Mme Neghza est également présidente de Buisiness Africa, vice-présidente de l'OIE qui regroupe 150 pays, membre du Conseil d'administration du BIT et membre de Buisinessmed regroupant 19 pays et 22 confédérations du bassin méditerranéen.