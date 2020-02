L'administration fiscale et douanière au Portugal a annoncé vendredi la saisie de 77 kilogrammes de cocaïne à l'aéroport de Porto dans deux valises en provenance du Brésil.Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, l'Autorité fiscale et douanière, à travers le Service de contrôle des passagers et des bagages, a découvert 77 kg de cocaïne dissimulés dans deux valises en soute en provenance du Brésil, a indiqué cet organisme dans un communiqué.La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à plus de deux millions d'euros, a fait savoir l'administration fiscale et douanière.La drogue saisie a été remise à la police judiciaire (PJ) en tant qu'organe compétent pour les investigations criminelles sur le trafic de drogue, conformément à la législation en vigueur, selon la même source.