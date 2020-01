Une quantité de plus de 10 quintaux de kif traité a été saisie mercredi dans la wilaya de Naâma par des Gardes-frontières dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des Gardes-frontières ont saisi, le 22 janvier 2020, lors d'une opération de recherche et de fouille à Aïn Safra, wilaya de Naâma/2ème Région militaire, une grande quantité de kif traité s’élevant à dix (10) quintaux et 30 kilogrammes", précise la même source. "Cette opération qui vient s’ajouter aux multiples opérations ayant permis de mettre en échec des tentatives d’introduction et de colportage de drogues dans le territoire national, réitère la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces de l’Armée nationale populaire mobilisées à travers tout le pays", ajoute le communiqué du MDN.