Une importante quantité de kif traité s’élevant à quatre (4) et trois (3) kga été saisie mardi à Beni Saf, dans la wilaya d'Aïn Témouchent par des Garde-côtes, alors que 71 kg de la même substance prohibée ont été saisis à Aïn Defla par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, annonce mercredi le Ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué."Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, des Garde-côtes ont saisi, le 30 juillet 2019 à Béni Saf, wilaya d’Aïn Témouchent (2e Région militaire), une grande quantité de kif traité s’élevant à quatre (4) quintaux et trois (3) kilogrammes, tandis qu’un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a arrêté, à Aïn Defla (1ère RM), un narcotrafiquant en sa possession 71 kilogrammes de la même substance", précise la même source. Par ailleurs, à Tindouf (3e RM) et Tamanrasset (6e RM), des détachements de l’ANP "ont intercepté neuf (9) orpailleurs et saisi un fusil de chasse, quatre (4) véhicules tout-terrain, vingt-neuf (29) groupes électrogènes, seize (16) marteaux piqueurs, 2.000 litres de carburants et cinq (5) sacs de mélange d’or brut et de pierres".