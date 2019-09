Les agents des Douanes au niveau de l'Inspection principale de contrôle des voyageurs, ont saisi jeudi, au poste frontalier de Haddada dans la wilaya de Souk Ahras, plus de 5800 comprimés psychotropes, a appris l'APS auprès de la Direction générale des douanes (DGD). Les agents douaniers de l'Inspection principale de contrôle des voyageurs au niveau du poste frontalier de Haddada dans la wilaya de Souk Ahras ont procédé, jeudi, lors de la fouille d'un véhicule, à la saisie d'une quantité considérable de comprimés psychotropes estimée à 5840 comprimés. Depuis 2015, une quantité de 3.993.274 comprimés psychotropes, tous types confondus, a ainsi été saisie, dont 1.2206.921 durant les huit (8) premiers mois de l’année en cours, selon un récent bilan communiqué, lundi dernier à Alger, par les services de la Direction générale de sûreté nationale (DGSN), lors de la Journée nationale sur les psychotropes. Présentées par le chef adjoint du service central de lutte contre le trafic de stupéfiants à la DGSN, le commissaire Tarek Tiliouine, a indiqué que ces données confirment la tendance haussière de la consommation et de la contrebande liées à ces produits pharmaceutiques détournés pour un autre usage que curatif. De leur côté, les services des Douanes algériennes ont procédé à la saisie, en 2018, d’une quantité estimée à 123.250 de stupéfiants et psychotropes, contre 54.332 en 2017.