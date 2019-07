Deux quantités de kif traité s'élevant à 71,35 kilogrammes et 730 grammes ont été saisies à Tlemcen et Aïn Témouchent par des élements des Garde-côtes et de la Gendarmerie nationale, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)."Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et suite à des opérations distinctes, des Garde-côtes ont saisi, les 25 et 26 juillet 2019 à El-Ghazaouet, wilaya de Tlemcen/2e RM, (71,35) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Aïn Témouchent/2eRM, une autre quantité de la même substance s’élevant à (730) grammes", précise la même source.Dans le même contexte, des détachements de l'Armée Nationale Populaire "ont intercepté, à Tamanrasset/6eRM, huit (8) orpailleurs et saisi deux (2) détecteurs de métaux, onze (11) groupes électrogènes et onze (11) marteaux piqueurs, alors que d’autres détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 3386 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5eRM". D'autre part, des éléments de la Gendarmerie Nationale "ont saisi, à Skikda/5eRM, deux (2) quintaux et 47 kilogrammes de plomb, tandis qu'un (1) fusil de chasse sans papiers et 133 balles de différents calibres ont été saisis à Tébessa/5e RM", conclut le communiqué du MDN.