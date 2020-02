L'attaquant international algérien de l'AS Monaco, Islam Slimani occupe la 27e position au classement des plus gros salaires mensuels des joueurs du Championnat de football de Ligue 1 française, selon une publication du journal sportif L'Equipe qui a dévoilé vendredi la liste du Top 30, dominée par une razzia du Paris Saint-Germain.Outre Slimani qui est rémunéré à hauteur de 380.000 euros/mois, l'AS Monaco a réussi à placer quelques joueurs au niveau des remplaçants parisiens. Ben Yeder (12è avec (650.000 euros), Fabregas (15e, avec 600.000 euros) et Bakayoko (19e, avec 450.000 euros) se portent également bien.

Au plus haut niveau, le PSG, sans surprise, a fait une véritable razzia avec les 11 plus gros salaires de Ligue 1, et 15 des 20 plus gros. Au sommet de la pyramide, c’est le Brésilien Neymar qui est très loin devant tout le monde avec 3,060 ME par mois. Selon les estimations du journal sportif, il s’agit là des salaires bruts, donc versé par le club aux joueurs avant les prélèvements et les impôts, mais hors primes qui sont sujettes aux performances.

Les 30 plus gros salaires de Ligue 1

1. Neymar

(PSG) 3,6 ME

2. Mbappé (PSG) 1,9 ME

3. Thiago Silva (PSG) 1,5 ME

4. Cavani (PSG) 1,3 ME

5. Marquinhos (PSG) 1,2 ME

6. Verratti (PSG) 1,2 ME

7. Du Maria (PSG) 1,1 ME

8. Navas (PSG) 1,1 ME

9. Icardi (PSG) 800.000 euros

10. Paredes (PSG) 750.000 euros

11. Kimpembe (PSG) 670.000 euros

12. Ben Yedder (Monaco) 650.000 euros

13. Herrera (PSG) 650.000 euros

14. Draxler (PSG) 600.000 euros

15. Fabregas (Monaco) 600.000 euros

16. Strootman (OM) 500.000 euros

17. Payet (OM) 500.000 euros

18. Gueye (PSG) 500.000 euros

19. Bakayoko (Monaco) 450.000 euros

20. Sarabia (PSG) 450.000 euros

21. Diallo (PSG) 450.000 euros

22. Thauvin (OM) 422.000 euros

23. Depay (OL) 420.000 euros

24. Kehrer (PSG) 410.000 euros

25. Lopes (OL) 400.000 euros

26. Nzonzi (Rennes) 400.000 euros

27. Slimani (Monaco) 380.000 euros

28. Mandanda (OM) 380.000 euros

29. Traoré (OL) 350.000 euros

30. Germain (OM) 330.000 euros .