Le 5ème salon international de l’agriculture "Agripo Expo" se tiendra du 22 au 25 janvier en cours au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran, a-t-on appris mardi des organisateurs.Organisée par la société "Exposium Event", cette manifestation prévoit la participation de 150 exposants de différentes wilayas du pays et des étrangers. Cette édition regroupera des professionnels du secteur dont des agriculteurs, des éleveurs, des industriels en filières agricoles et des représentants de laboratoires, d'écoles publiques et privées et d'associations professionnelles en agronomie, a-t-on fait savoir.Co-organisé par des partenaires, le salon constituera une plateforme pour exposer des produits d'agriculture dont les céréales, d’aviculture, de la

filière lait et autres phytosanitaires, de machinisme agricole et d'irrigation, entre autres, a-t-on indiqué. Ce rendez-vous économique, qui vise à mettre en valeur des atouts de l’Algérie dans le domaine agricole, constituera un espace d’échange d’expériences et d'idées en agriculture entre professionnels, en plus d'exposer les techniques modernes de développement des fili

ères agricoles et d'organiser des séances de dégustation, a-t-on ajouté.Une affluence de plus de 30.000 visiteurs est prévue pour cette édition, a-t-on estimé.