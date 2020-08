Aujourd'hui, Samsung Electronics Co., Ltd. a organisé son tout premier événement virtuel Galaxy Unpacked diffusé en direct depuis la Corée pour présenter une nouvelle suite de dispositifs puissants. Cinq appareils ont été révélés lors de l'événement, qui s'intègrent parfaitement pour permettre aux consommateurs de naviguer dans un monde en évolution rapide: le Galaxy Note20 et le Galaxy Note20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour; Tab S7 et S7+, les tablettes multifonctions pour la productivité et la créativité; la Galaxy Watch3, une montre intelligente haut de gamme dotée de fonctionnalités avancées de santé; les écouteurs Galaxy Buds Live, élégants et ergonomiques avec une qualité sonore incroyable; et le Galaxy Z Fold2, le smartphone pliable de nouvelle génération avec des améliorations avancées.

«Nous n'avons jamais auparavant compté sur la technologie comme nous le sommes aujourd'hui. C’est ainsi que nous restons connectés alors que nous naviguons dans les défis extraordinaires auxquels le monde est confronté », a déclaré Dr TM Roh, président et chef de la division Mobile Communications chez Samsung Electronics. « La technologie doit rendre la vie plus facile, pas plus complexe. C’est pourquoi nous avons lancé cinq nouveaux appareils. Seuls, ces appareils sont des outils puissants pour vous aider à maximiser votre travail et vos loisirs. Ensemble, dans le cadre de l'écosystème Galaxy, ils travaillent ensemble de manière transparente afin que vous puissiez passer votre temps à vous concentrer sur ce qui compte le plus. »

Galaxy Note20 et Note20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour

La série Galaxy Note20 est une puissance de productivité qui fonctionne comme un ordinateur et vous permet de jouer comme un pro. La série est disponible en deux versions: le Galaxy Note20 Ultra, conçu pour les fans de Note qui exigent le summum de la puissance et de la productivité, et le Galaxy Note20, pour un plus large éventail d’utilisateurs de Note qui cherchent à maximiser leur temps de travail et de jeu. Les deux ont été conçus pour être d’une efficacité incroyable pour que vous ayez plus de temps pour rester en contact avec les personnes que vous aimez.

Le pouvoir de travailler

Aujourd'hui, nous avons besoin d'appareils aussi flexibles que nous, pour pouvoir travailler, jouer et nous connecter comme nous le voulons. Faites passer votre productivité au niveau supérieur avec la série Galaxy Note20. La dernière série Note de Samsung transforme votre façon de travailler et vous permet d’en faire plus à tout moment, où que vous soyez.

Désormais, sur la série Galaxy Note20, les nouvelles fonctionnalités du S Pen et du Samsung Notes offrent une expérience encore plus puissante et s'étendent aux Galaxy Tab S7 et Tab S7+ pour plus de flexibilité et de commodité. Par ailleurs, une relation plus profonde avec le partenaire de longue date de Samsung, Microsoft, permet à la série Galaxy Note20 et à votre PC Windows de fonctionner ensemble en toute transparence.

Un S Pen amélioré : Un favori parmi les fidèles de Note et les personnes multitâches, le S Pen amélioré de la série Galaxy Note20 offre l’expérience d’écriture ultime afin que vous puissiez capturer vos idées à chaque fois que vous avez de l’inspiration. Le S Pen de la série Galaxy Note20 a une précision plus réaliste offrant plus de précision et de réactivité. Les cinq nouvelles actions Anywhere du S Pen -comme revenir à l’écran d’accueil ou prendre une capture d’écran- rendent la navigation sans contact de votre appareil – aussi simple qu’un mouvement du poignet.

Une expérience plus flexible et plus utile de l’application Samsung Notes : Nous avons besoin d’outils conçus pour nous permettre de travailler à tout moment, sur n’importe quel appareil. Pour vous aider à capturer, modifier et partager vos idées sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC Windows 10, l’application Samsung Notes dispose de fonctionnalités d’enregistrement et de synchronisation automatiques, de sorte que vous ne risquez plus de perdre votre travail et vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté lorsque vous passez d’un appareil à l’autre. Samsung Notes redresse facilement votre écriture peu soignée en une écriture lisible. Il est également plus facile d’insérer des commentaires maintenant que vous pouvez annoter et mettre en évidence des fichiers PDF dans l’application Samsung Notes. Enregistrez de l’audio pendant que vous prenez des notes et appuyez simplement sur un mot dedans pour accéder à ce moment précis de l’enregistrement. Gardez également tout organisé avec une nouvelle gestion de dossiers intuitive qui facilite la recherche de tout.

Travaillez plus intelligemment sur tous les appareils : L’application Microsoft Your Phone avec intégration Link to Windows vous permet désormais d’accéder facilement à vos applications mobiles directement depuis votre PC Windows 10 sans interrompre votre flux. Il est simple et pratique d’envoyer des messages, de gérer les notifications, de synchroniser des photos ainsi que de passer et recevoir des appels depuis votre PC Windows 10. Ajoutez vos applications mobiles préférées à votre barre des tâches ou au menu Démarrer afin de ne pas avoir à rechercher vos applications de réseaux sociaux préférés ou votre galerie sur votre téléphone. Plus tard cette année, vous aurez la possibilité d’exécuter plusieurs applications simultanément sur votre PC Windows 10. Tous vos écosystèmes de productivité seront dès lors alignés sur tous les appareils lorsque l’application Samsung Notes se synchronise avec Microsoft OneNote et Outlook, et vos rappels se synchronisent avec Microsoft Outlook, To Do et Teams pour que tout ce dont vous avez besoin soit à portée de main, où que vous soyez.

Le pouvoir de jouer : Samsung étend également son partenariat avec Microsoft au volet divertissement de la série Galaxy Note20, en faisant passer le jeu sur téléphone portable à un niveau supérieur. Plongez-vous pleinement dans l’expérience de jeu mobile la plus puissante que Samsung ait jamais conçue dans un smartphone, afin que vous puissiez jouer comme un pro depuis votre canapé, votre jardin ou où que vous soyez. La série Galaxy Note20 propose des outils de qualité professionnelle pour capturer des photos époustouflantes et créer des vidéos de style cinématographique en offrant des expériences multitâches avancées.

A partir du 15 septembre, jouez à plus de 100 jeux Xbox sur votre téléphone ou tablette, directement depuis le cloud (bêta) avec Xbox Game Pass Ultimate, y compris des succès comme Minecraft Dungeons and Gears 5 . L’expérience de jeu de la série Galaxy Note20 est encore plus améliorée avec son booster de jeu AI et l’optimisation de la réponse audio Bluetooth, la latence tactile de 240Hz sur le Galaxy Note20 Ultra. Plus encore, avec un grand écran immersif et une expérience de jeu fluide grâce au plus rapide processeur de Galaxy à ce jour, la série Galaxy Note20 est une installation de jeu professionnelle qui tient dans la poche. Réalisation de films de style cinématographique dans la paume de votre main : Avec un rapport hauteur / largeur de 21: 9 et un enregistrement à 24 ips, la caméra 8K de la série Galaxy Note20 vous donne désormais accès à une ultra-haute résolution et à une expérience vidéo de qualité professionnelle. Utilisez le puissant mode Pro Video avec une mise au point, un son, une exposition, un contrôle de la vitesse du zoom et une vidéo de 120 ips en FHD de qualité professionnelle pour des vidéos au style cinématographique. Vous pouvez également contrôler les sources audio de la série Galaxy Note20, en ajustant le réglage et en sélectionnant entre les micros intégrés ou les sources externes, de sorte que le son souhaité soit clairement diffusé. Associé aux Galaxy Buds Live, par exemple, vous pouvez enregistrer un son cristallin tout en minimisant le bruit en arrière-plan.

Maîtrisez le multitâche avec Samsung DeX avancé : Pour la première fois avec Samsung DeX, connectez sans fil la série Galaxy Note20 à un téléviseur intelligent lorsque vous avez besoin d’un écran plus grand. Gérez deux écrans simultanément et envoyez des SMS avec vos amis sur la série Galaxy Note20 tout en regardant une vidéo sur une Smart TV.

L’héritage de Galaxy en matière de puissance et de performance

Le Galaxy Note a consolidé son statut de téléphone puissant ultime. La série Galaxy Note20 perpétue cet héritage en tant que série Note la plus puissante à ce jour pour vous donner tout ce que vous connaissez, aimez et attendez du Galaxy.

La série Galaxy Note20 a été développée avec le processeur le plus rapide de tous les appareils Galaxy. Il est doté d’une technologie de pointe et offre les meilleures expériences mobiles de sa catégorie, sans pour autant sacrifier son design emblématique. Le Galaxy Note20 et Galaxy Note20 Ultra présentent tous deux de nouvelles couleurs Mystic – des tons neutres et doux qui transcendent les tendances changeantes avec un tout nouvel effet de brume texturé qui réduit les empreintes digitales et les taches.

Pour la première fois dans la série Note, le Galaxy Note20 Ultra offre un affichage dynamique AMOLED 2X vif et lumineux et un taux d’actualisation de 120 Hz, offrant des visuels d’une douceur onctueuse sur notre meilleur écran inventé à ce jour, qui s’ajuste automatiquement au contenu que vous regardez afin d’optimiser la durée de vie de la batterie. Grâce à sa batterie intelligente et à ses capacités de chargement ultra rapide, vous pouvez obtenir une charge de plus de 50 % en seulement 30 minutes.

Le leadership de Samsung Galaxy 5G offre une puissance de niveau supérieur pour ce que vous aimez faire grâce à la 5G6 . Profitez des avantages des vitesses ultra-rapides et de la tranquillité d'esprit que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main avec la puissance du Galaxy 5G sur les réseaux Sub-6 et mmWave. La série Galaxy Note20 fournit également des réseaux Wi-Fi 67 stables avec une latence optimisée pour divers services de streaming. Vous pouvez être sûr que le matériel et les logiciels de la série Galaxy Note20 sont sécurisés de manière proactive de bout en bout grâce à Samsung Knox, la plate-forme de sécurité mobile de Samsung.

Pour la première fois sur un appareil Galaxy avec UWB, le partage à proximité atteindra un nouveau niveau de partage rapide et facile sur Galaxy Note20 Ultra. En pointant simplement le Galaxy Note20 Ultra vers d’autres appareils Galaxy équipés de UWB, le partage à proximité répertorie automatiquement les personnes auxquelles vous faites face en haut de votre panneau de partage. La future fonctionnalité UWB vous aidera également à trouver des choses plus précisément avec la technologie AR et à déverrouiller votre maison en tant que clé numérique.

Débloquez de nouvelles expériences avec l'écosystème connecté Galaxy

Les appareils et services Samsung ont été conçus pour fonctionner ensemble sans effort, améliorant non seulement votre travail et vos loisirs, mais aussi tout ce qui est important à vos yeux. Faites passer votre série Galaxy Note20 au niveau supérieur en l’associant à d’autres nouveaux ajouts au Samsung Galaxy: Galaxy Tab S7 et Tab S7 +, Galaxy Watch3 et Galaxy Buds Live. Avec ces outils de pointe, vous pouvez travailler plus intelligemment, jouer plus longtemps, vivre en meilleure santé et mieux communiquer.

Galaxy Tab S7 et S7+, tablettes polyvalentes pour la productivité et la créativité

Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont deux tablettes multifonctions qui combinent la puissance d'un PC, la flexibilité d'une tablette et la connectivité d'un smartphone. S'appuyant sur l'héritage de Samsung en matière de leadership Galaxy 5G, les Galaxy Tab S7 et S7+ débloqueront une visioconférence transparente, des téléchargements rapides et une diffusion en continu pratiquement sans décalage.

Bénéficiez d'une productivité de niveau PC sur les Galaxy Tab S7 et S7+ grâce à un processeur puissant, une expérience de clavier améliorée (clavier vendu séparément en tant que clavier Book Cover) et un S Pen amélioré avec des capacités similaires à celles de la série Galaxy Note20, le tout vous permettant d'obtenir plus fait en moins de temps. Mais une tablette ne doit pas seulement améliorer notre travail, elle doit également nous aider à tirer le meilleur parti de nos temps d'arrêt. Pour un divertissement de haut niveau, les Galaxy Tab S7 et S7+ disposent d'un écran immersif avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui vous permet de profiter pleinement du jeu en nuage et du streaming haute définition que la 5G permet - ou faire les deux en même temps avec la mise à niveau capacités multitâches. Pour les utilisateurs qui souhaitent encore plus d'espace pour travailler, jouer et créer, la Galaxy Tab S7+ propose un écran Super AMOLED de 12,4 pouces extra-large.

Ces tablettes permettent également de travailler plus facilement que jamais sur plusieurs appareils. Lorsqu’il n’y a pas de réseau Wi-Fi en vue, vous pouvez utiliser la fonction Auto Hotspot pour connecter automatiquement d’autres appareils Galaxy à votre tablette. Et avec Nearby Share, vous pouvez transmettre sans effort des fichiers à vos contacts proches. Utilisez votre Galaxy Tab S7 et S7+ pour étendre votre PC Samsung avec Second écran, vous pouvez donc choisir entre dupliquer et étendre votre écran. Maximisez encore plus votre productivité avec des outils tels que Samsung Notes, S Pen, Book Cover Keyboard et la souris Bluetooth pour une expérience informatique complète.

La Galaxy Watch3, une montre intelligente premium avec des fonctionnalités de santé avancées

La Galaxy Watch3 est un compagnon de nouvelle génération pour gérer vos routines, atteindre vos objectifs de fitness et prendre en main votre santé. Construite avec des matériaux haut de gamme la Galaxy Watch3 présente le savoir-faire d’une montre de luxe, tout en étant suffisamment confortable pour être portée toute la journée et toute la nuit. Mais cette montre intelligente n’est pas seulement attrayante pour les yeux, c’est aussi le centre de votre expérience de bien-être, avec la gamme de soins de santé la plus vaste de Samsung à ce jour.

Avec la fonction Oxygène sanguin, vous pouvez mesurer et suivre la saturation en oxygène au fil du temps, à des fins de remise en forme et de bien-être. La nouvelle application Samsung Health Monitor sur la Galaxy Watch3 offre des mesures de tension artérielle et d’électrocardiogramme sans brassard, disponibles sur les marchés où ces fonctionnalités ont été autorisées. Lorsqu’une chute potentielle est détectée, votre emplacement sera immédiatement envoyé à des contacts pré-désignés. L’analyse de course vous aidera à mieux courir, à améliorer votre forme et à prévenir les blessures, tandis que VO2 max suit votre progression cardio pour vous donner un aperçu de la consommation d’oxygène. Pour ceux qui souhaitent rester en forme tout en étant à la maison, Samsung Health propose plus de 120 programmes d’entraînement à domicile différents afin que vous puissiez suivre la progression de votre entraînement sur votre montre.

Les écouteurs Galaxy Buds Live, élégants et ergonomiques avec une qualité sonore incroyable

Découvrez la toute nouvelle forme d’écouteurs véritables sans fil – Galaxy Buds Live. Avec un design emblématique et un ajustement confortable, ils ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu ou porté auparavant. En combinant l’expertise sonore d’AKG avec un plus grand haut-parleur de 12 mm par rapport aux Galaxy Buds +, ainsi qu’un conduit de basse, le son est profond et riche pour que vous puissiez profiter de la musique comme l’artiste l’avait prévu. Les Galaxy Buds Live sont livrés avec trois microphones et une unité de prise de voix pour que vous vous sentiez comme si vous étiez dans la même pièce que vos proches, même lorsque vous êtes séparés. Ces écouteurs sont dotés d’une annulation active du bruit pour les types ouverts, offrant le meilleur des deux : une qualité sonore en direct et spacieuse, avec la possibilité pour vous de vous connecter (ou de vous déconnecter) du monde qui vous entoure. Perdez-vous dans un livre audio sans manquer l’annonce du conducteur de train.

Remodelez ce qui est possible avec le Galaxy Z Fold2

Samsung continue d’être le pionnier d’une toute nouvelle catégorie d’appareils mobiles en présentant la prochaine génération de produits pliables, le Galaxy Z Fold2. Après avoir sorti deux appareils pliables et écouté les commentaires des utilisateurs sur les mises à niveau et les nouvelles fonctionnalités les plus demandées, Samsung dévoile le Galaxy Z Fold2 avec des innovations significatives qui offrent aux utilisateurs des améliorations et des expériences utilisateurs pliables uniques. Galaxy Z Fold2 combine la portabilité et la flexibilité d’un smartphone avec la puissance et la taille d’écran d’une tablette pour une productivité ultime. Qu’il soit plié ou déplié, vous pouvez profiter d’une expérience mobile de luxe avec le design haut de gamme du Galaxy Z Fold2. Le Galaxy Z Fold2 est livré avec deux écrans Infinity-O bord à bord, presque sans lunette. L’écran de couverture mesure 6,2 pouces et le grand écran principal est de 7,6 pouces, ce qui les rend tous deux plus grands que le Galaxy Fold. Avec son design élégant et son ingénierie raffinée, le Galaxy Z Fold2 est disponible en deux couleurs tout aussi étonnantes : Mystic Black et Mystic Bronze. Pour les utilisateurs qui recherchent un design haut de gamme unique, Samsung s’associe à nouveau avec la maison de mode new-yorkaise emblématique Thom Browne pour proposer une édition limitée Galaxy Z Fold2 Thom Browne. Avec le Galaxy Z Fold2, Samsung continuera d’inspirer toutes les nouvelles possibilités pour toute la catégorie des pliables.

Disponibilité

Les séries Galaxy Note20 et Tab S7 seront disponibles sur certains marchés à partir du 21 août 2020.

Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Vert, Mystic Gris

• Galaxy Note20 Ultra: Mystic Bronze, Mystic Noir, Mystic Blanc

• Galaxy Tab S7 et S7 +: Mystic Noir, Mystic Argent, Mystic Bronze

Pour plus d'informations sur les derniers appareils Galaxy de Samsung, y compris les spécifications,veuillez visiter : news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com or www.samsung.com/galaxy.