Le Venezuela va poursuivre les Etats-Unis devant la Cour internationale de justice (CIJ), après les sanctions de Washington contre la compagnie aérienne publique vénézuélienne Conviasa, a annoncé lundi le président Nicolas Maduro.Le chef de l'Etat a demandé au bureau du procureur général de préparer "immédiatement une procédure" devant la CIJ, la plus haute instance judiciaire de l'ONU, contre le gouvernement des Etats-Unis "pour les dommages qui devraient être causés" à Conviasa.Le département américain du Trésor a annoncé des sanctions vendredi contre Conviasa, visant à bloquer les transactions entre la compagnie et les ressortissants et entreprises américains. Sa flotte a par ailleurs été bloquée, ou "gelée", par Washington, ce qui signifie que les appareils ne peuvent être utilisés sans l'autorisation de l'OFAC, l'agence qui gère les sanctions du Trésor américain."Le Venezuela cherchera à obtenir justice devant les tribunaux internationaux", a assuré le président socialiste à Caracas, à l'issue d'une manifestation de salariés de Conviasa contre les sanctions.