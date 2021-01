''L'année 2020 a été difficile compte tenu des multiples contraintes engendrées par une situation sanitaire particulière due à la propagation du coronavirus, néanmoins la production de la SCHB a atteint plus de 825.000 tonnes de ciment sur une capacité installée de 1 million de tonnes de ciment'', a expliqué le responsable à l'APS.

Il a, dans ce sens, ajouté que la conjoncture sanitaire et la fermeture des frontières ont influé sur le plan d'action de la cimenterie Hamma Bouziane, qui s'apprêtait à changer le bandage, pièce maîtresse du four considéré comme ''l'organe noble de la ligne de production''.

Et de détailler que l'opération, lancée avec le concours d'experts étrangers a été interrompue après le rapatriement des superviseurs étrangers au lendemain de l'apparition du coronavirus.

''La SCHB a œuvré non sans peine à assurer la production de ciment'', a déclaré le Pdg de la SCHB, précisant que les ingénieurs de la cimenterie et de la Société de maintenance de l'EST SME, ont fait de leur mieux pour entretenir la chaine de production et réparer les pièces défectueuses.