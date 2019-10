Le géant des service pétroliers Schlumberger a annoncé vendredi une lourde charge de 12,7 milliards de dollars, liée aux "conditions de marché", qui ont l'on fait plonger dans le rouge au troisième trimestre. Le groupe a ainsi subi une perte nette de 11,38 milliards de dollars, contre un bénéfice de 644 millions un an plus tôt. Le résultat "reflète une charge avant impôts de 12,7 milliards de dollars liée aux conditions du marché", indique la multinationale basée à Houston (Texas, sud des Etats-Unis) dans un communiqué. Sur cette somme, 8,8 milliards proviennent de dépréciations d'écarts d'acquisition: la valeur de certaines entreprises achetées ces dernières années a été revue en baisse. Il s'agit de Smith International, rachetée en 2010, et de Cameron International Corporation, acquise en 2016. D'autres charges portent notamment sur la valeur de certains actifs en Amérique du Nord. Ces réévaluations comptables interviennent alors que Schlumberger est dirigé par un nouveau PDG depuis cet été, Olivier Le Peuch ayant remplacé Paal Kibsgaard.