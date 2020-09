Plusieurs projets du secteur de l’énergie à Tizi-Ouzou seront débloqués prochainement a annoncé mardi le président directeur général de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, lors d’une visite de travail qui l’a conduit à travers la wilaya. "Nous avons convenu avec les autorités locales du dégel de plusieurs projets du secteur de l’énergie qui permettront de booster le développement économique et social de cette wilaya", a indiqué M. Boulakhras qui a souligné que l’objectif de sa visite est de "s’enquérir de ce qui a été réalisé et étudier la demande exprimée".Le premier responsable de la Sonelgaz a procédé à l’inauguration de certaines infrastructures et visite des chantiers relevant de son secteur en appelant à l’occasion, à la levée des oppositions entravant l’avancée de certains projets structurants du secteur au profit des zones d’ombres, notamment. "Il est impératif de mettre fin à ce phénomène d’oppositions qui bloquent la réalisation de certains projets", dira-t il en faisant remarquer que "le développement économique et social auquel aspire la wilaya ne peut se faire sans la réalisation de ces infrastructures porteuses". Le wali Mahmoud Djamaa a précisé que "l’ensemble des projets déjà doté d’une enveloppe financière et qui ont été ensuite gelés seront débloqués" dans le cadre de cette opération qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année prochaine, 2021, indiquant que "l’étude des dossiers pour définir les priorités sera lancée d’ici une quinzaine de jours". Dans un état des lieux présenté au premier responsable de la Sonelgaz, il est indiqué que la wilaya de Tizi-Ouzou enregistre une couverture qui avoisine les 98,5 % en électricité (361 613 foyers) et 87,11% en gaz naturel (317 560), avec, pour cause de l’extension du parc logement, un besoin en matière d’électrification rurale estimé à environ 18 562 foyers. Lors de cette visite, qui l’a conduit à travers plusieurs localité de la wilaya, M. Boulakhras a effectué des visites sur certains chantiers ainsi qu’à l’inauguration de nouvelles structures destinées, a-t-il soutenu, à "améliorer le service fourni et la rapprocher d’avantage du citoyen". Il a, à l’occasion, inauguré un centre d’électrification rurale dans la commune d’Iboudrarène (Sud-Est), une agence commerciale à Ouacifs (Sud) et effectué un lâcher de gaz naturel au profit de 1 500 foyers de la commune de Ait-Boumehdi (Sud), et visité deux entités industrielles dans les communes de Timizart et Tizi-Ouzou, ayant bénéficié de raccordement en électricité pour l’extension de leurs activités.