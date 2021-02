La secousse tellurique de magnitude 4,8 sur l'échelle ouverte de Richter, enregistrée mercredi dans la commune Rasfa

(54 km au Sud de Sétif), a provoqué un état de panique parmi la population locale sans causer toutefois de dégâts humains ou matériels, a rapporté la Protection civile. La secousse tellurique, enregistrée mercredi à 02H51, ''n'a pas causé de

dégât humain ou matériel'', a affirmé à l'APS, le chargé de communication et de l'information auprès de la direction locale de la Protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra. "Une unité relevant de ce corps constitué était sur place dès l'enregistrement de la secousse pour inspecter et évaluer la situation et prendre en charge les citoyens en cas de nécessité'', a-t-on ajouté. Les unités de la Protection civile dépendant de la région Sud de la wilaya munies de tous les moyens logistiques et humains nécessaires ont été

mobilisées pour faire face à tout éventuel incident ou urgence, selon la même source. La secousse tellurique, dont l'épicentre a été localisé à 9km au Sud-ouest de Rasfa, a été ressentie par les habitants de la région et quelques communes limitrophes comme Ain Azel, Salah Bey (Sétif) et Magra dans la wilaya de M'Sila, a-t-on indiqué, précisant que la majorité des habitants

notamment ceux de la cité Rassisli dans le sud de Rasfa ont quitté leurs maisons. L'unité de la protection civile conduite par le directeur de wilaya de la Protection civile en compagnie des autorités locales et les services de sécurité se sont rendus sur les lieux pour évaluer la situation en vue de prendre les mesures nécessaires en prévision de tout éventuel urgence, a

fait savoir le capitaine Lamamra. Pour sa part, le vice président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Rasfa, Abdelhalim Benhah a affirmé ''qu'aucune fissure n'a été signalé dans les maisons ou les constructions'', à l'exception, a-t-il ajouté de

''quelques chutes de pierre sur la route nationale RN28 reliant Sétif à M'Sila''. Une cellule de crise de wilaya composée de plusieurs secteurs comme les Travaux publics et la protection civile a été mise en place pour évaluer et contrôler la situation, selon les services de la wilaya.