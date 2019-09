Les opérations de secours se poursuivaient tôt mercredi dans l'est du Pakistan, frappé la veille par un séisme d'une magnitude de 5,2 qui a fait au moins 22 morts et d'importants dégâts matériels. "22 personnes ont perdu la vie dont un militaire", a indiqué l'armée dans un communiqué dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités ont également recensé des centaines de blessés. L'épicentre du tremblement de terre se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Jhelum, à la limite entre la province du Pendjab et

le Cachemire sous contrôle pakistanais, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS). Le séisme s'est produit à une profondeur de 10 kilomètres. Les secours ont travaillé toute la nuit pour venir en aide aux victimes, qui ont afflué dans les hôpitaux locaux. "Je me rendais chez un ami quand toute la zone a été secouée par un grand boum et un énorme mur s'est effondré sur moi. Quand j'ai repris conscience, je me suis trouvé ici dans ce lit", a déclaré Ali Badshah, un écolier, depuis l'hôpital de Mirpur où il est soigné pour une jambe cassée cité par l'AFP. "Le séisme est venu d'un coup, nous avons couru à l'extérieur. Nous avons appris que le village avait eu des pertes immenses. Beaucoup d'enfants ont été recouverts de décombres, on les a sortis et conduits à l'hôpital", a témoigné un autre habitant, Chaudhry Imran Hussain. Près de Mirpur, certaines routes ont été totalement détruites, lézardées par d'énormes crevasses, des véhicules ont été retournés par le choc, tandis que d'autres infrastructures, ponts et pylônes ont également été très endommagés par la secousse.