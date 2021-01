Une opération de distribution de 95 arrêtés d’attribution de logements publics locatifs et de 400 aides financières destinées à la location d’habitations pour les sinistrés des deux secousses telluriques ayant frappé le 17 juillet et le 7 août 2020 la wilaya de Mila a été présidée jeudi par les autorités de la wilaya.

L'opération est la seconde et ultime du genre dans le cadre des efforts de prise en charge des sinistrés, a indiqué le wali Abdelwahab Moulay à l’occasion, précisant que les 95 logements publics locatifs attribués se trouvent à Ferdhoua dans la commune de Sidi Merouane.

Les 400 aides financières destinées à la location d’habitations ont été octroyées aux sinistrés du quartier El Kherba (le plus endommagé par la secousse du 7 août), lesquels ont choisi de bénéficier de lots de terrain à construire, a indiqué le wali.

La possibilité de recours est toujours possible pour les personnes n’ayant pas été prise en charge et dont les habitations se sont dégradées dernièrement, a assuré Abdelwahab Moulay, affirmant la détermination des autorités supérieures du pays à leur tête le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à prendre en charge tous les sinistrés et remédier aux conséquences du séisme.

M.Moulay a affirmé la poursuite de l’étude des dossiers des sinistrés des deux secousses habitant le vieux Mila en vue de reloger ceux n’ayant pas été touchés par la première opération de relogement qui avait bénéficié à 189 familles dont 119 résidant à El Kherba et le reste au vieux Mila.

Aldjia Dernani bénéficiaire d’un arrêté d’attribution d’un logement public locatif à Ferdhoua a exprimé sa joie de voir la fin de la souffrance de sa famille dont les membres étaient hébergés chez des proches depuis le séisme.

Une étude géotechnique du site El Kherba déclaré "zone sinistrée" depuis le séisme du 7 août 2020 est en cours pour analyser la nature du sol et le problème des glissements qui y surviennent pour les traiter et prendre en charge les habitants, rappelle-t-on.

Une opération est en cours pour permettre aux propriétaires de logements en dehors du site El Khebra dans les daïras de Mila, Sidi Merouane, Grarem Gouga et Oued Nedja de bénéficier d’aides à la restauration de leurs habitations classées entre les niveaux vert-2 et orange-4, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya du logement, Miloud Fadhel.