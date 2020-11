Le nombre des victimes du séisme d'Izmir dans l'ouest de la Turquie, s'est alourdi mardi à 109 morts, a annoncé la direction turque des Catastrophes Naturelles et des Situations d’Urgences (AFAD), dans un nouveau bilan. L'AFAD, citée par l'agence Anadolu, a en outre fait état de 1.036 blessés, dont 138 suivent encore des soins médicaux. Un précédent bilan faisait état de 107 morts, plus tôt dans la journée. Selon la même source, 1.562 répliques ont été enregistrées, dont 44 supérieures à une magnitude de 4. Les opérations de recherche et de secours ont été achevés dans 13 sur 17 bâtiments. Un séisme de magnitude 6,6 est survenu vendredi à Izmir. Des bâtiments se sont effondrés dans les districts de Bornova et de Bayrakli. Le tremblement de terre a été ressenti dans les villes voisines aussi et même dans la région de Marmara.