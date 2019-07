Huit personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées lorsque deux séismes successifs ont frappé samedi très tôt des îles du nord des Philippines, terrifiant les habitants surpris dans leur sommeil. Les séismes ont eu lieu à quelques heures d'intervalle dans la province de Batanes, un groupe de petites îles situé au large de Luzon, la plus grande île de l'archipel, ont annoncé les autorités. Des habitants terrifiés ont fui leurs maisons en pleine nuit et des patients ont été évacués des hôpitaux, alors que plusieurs répliques frappaient la région. Les médias philippins diffusent des images montrant des routes coupées et des bâtiments effondrés. Les équipes de secouristes ont commencé à rechercher d'éventuels survivants qui auraient été piégés dans les maisons qui se sont écroulées. Les deux séismes avaient des magnitudes respectives de 5,4 et 5,9, selon l'institut américain de géophysique USGS. Ils n'ont pas donné lieu à une alerte au tsunami.