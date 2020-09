Le milieu offensif du Paradou AC Adam Zorgane et le défenseur du MC Alger Nabil Lamara figurent dans la liste élargie du sélectionneur national, Djamel Belmadi, en vue des deux éventuels matchs amicaux prévus en octobre en Europe, a appris l'APS mardi auprès d'une source autorisée.Considérés comme des cadors au sein de leurs clubs respectifs, Zorgane (20

ans) et Lamara (27 ans) ont accompli les formalités d'obtention de visa d'entrée dans le territoire européen.La Fédération algérienne de football (FAF) a procédé cette semaine à l'envoi des convocations aux joueurs retenus pour le prochain stage de la sélection, coïncidant avec la fenêtre internationale s'étalant du 5 au 13 octobre, comme le stipulent les règlements en vigueur.Concernant les futurs sparring-partners des "Verts", "rien n'a encore été conclu", souligne la même source, au moment où le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Benjamin Didier Banlock, a annoncé samedi la programmation d'un match amical face à l'Algérie aux Pays-Bas. Seulement, les autorités néerlandaises n'ont pas donné leur feu vert pour le déroulement de cette joute sur leur sol.Deux autres options se présentent avec notamment la programmation de deux matchs tests dans deux pays différents : en Turquie et au Portugal. La difficulté liée à la programmation de ces deux rencontres est expliquée par

les restrictions sévères adoptées par certains pays européens dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19).Le coach national Djamel Belmadi a affiché son désir d'affronter "deux gros morceaux", afin de "jauger la qualité de ses joueurs après des mois d'inactivité causés par la pandémie". Inactive depuis novembre 2019 en raison du Covid-19, l'équipe nationale

reprendra du service en novembre prochain avec au menu la double confrontation face au Zimbabwe, le 12 novembre à domicile et le 17 en déplacement, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022.

Dans sa quête de défense du titre continental, l'Algérie a bien entamé la campagne qualificative de la CAN-2021 en alignant deux victoires de rang : à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Botswana (1-0).